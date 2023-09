Immigrazione, Lollobrigida smaschera la Ue: "Squarciato il velo dell'ipocrisia"

22 settembre 2023 a

a

a

L'emergenza migranti ha tenuto banco nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Tra gli ospiti il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Quest'ultimo ha puntato il dito contro Francia e Germania, che negli ultimi giorni hanno lasciato sola l'Italia con il problema degli sbarchi: "Loro, che sempre hanno richiamato l’Italia al senso di responsabilità, devono oggi essere altrettanto responsabili non a parole ma nei fatti: spero che questo avvenga, se non dovesse avvenire ne prenderemo atto e ragioneremo di conseguenza".

Lollobrigida ha sottolineato come in questi mesi l’Italia abbia cambiato impostazione pur in presenza di flussi in aumento. Il problema, però, è che l’Europa "non è in grado di dare risposte e tanto meno l’Italia che è l’approdo dei flussi migratori", ha spiegato il ministro. In ogni caso, l'obiettivo della premier è "rendere tutti corresponsabili di quanto sta accadendo in Italia e in particolare a Lampedusa". Dei meriti, secondo Lollobrigida, vanno riconosciuti alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, accettando l'invito della premier a Lampedusa, si è resa conto di quanto la situazione sia insostenibile sia per l’Italia che per tutta Europa.

Allo stesso tempo il ministro ha detto che il governo sta tentando di coinvolgere gli organismi sovranazionali "squarciando il velo dell’ipocrisia e dimostrando quanto alcune nazioni, che si sono dichiarate solidali sulle spalle dell’Italia, avessero poi voglia di compartecipare alle criticità che noi assorbiamo". Per contrastare gli ingressi illegali, secondo Lollobrigida, è necessario guardare all’Africa e lavorare con l’Africa".