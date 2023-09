Ong, dalla Germania altri "365mila euro alla Sea Eye": altro schiaffo all'Italia

29 settembre 2023 a

La Sea Eye è la terza Ong finanziata dal ministero degli Esteri tedesco. L’associazione è uscita allo scoperto dichiarando che per quest’anno riceverà 365mila euro per il funzionamento dell’imbarcazione di salvataggio. “Siamo molto felici di questo risultato - ha affermato la portavoce Jutta Wieding - che ci permetterà quest’anno di finanziare altre due missioni di salvataggio della Sea Eye 4”. D’altronde la ministra Annalena Baerbock aveva confermato i finanziamenti “imminenti” a tre organizzazioni: una di queste è proprio la Sea Eye, che ha sede a Ratisbona.

Le altre due sono la comunità di Sant’Egidio e Sos Humanity. Per quanto riguarda la Sea Eye, i 365mila euro in arrivo dal governo tedesco rappresentano il 12% dell’intero bilancio dell’associazione: “Indipendentemente - ha dichiarato Jutta Wieding - dall’attuale dibattito nazionale ed europeo sulla gestione della migrazione, l'inasprimento delle leggi sull'asilo e la disponibilità degli Stati membri dell'Ue ad accogliere i richiedenti asilo, ogni giorno le persone rischiano la vita attraverso il Mediterraneo e se si trovano in emergenza in mare, vogliamo essere in grado di salvarle”.

Intanto da Bruno Vespa, su Rai 1, Antonio Tajani ha palesato la volontà del governo italiano di fare un accordo per un nuovo patto: “Le Ong che battono bandiera tedesca o di altri Paesi raccolgano i migranti e li portino nei loro Paesi. Quella che sta accadendo a Lampedusa è una vicenda molto strana, ieri sono arrivate sette navi nelle acque intorno all’isola, battono tutte bandiera tedesca. Non possono pensare di prendere migranti e portarli in Italia. Se battono bandiera tedesca li prendono e li portano in Germania, questo è un fatto normale che dovrebbe accadere sempre". Tajani ha avvertito l’odore di propaganda elettorale: “Le ong tedesche sono molto vicine al partito dei Verdi , che aiutano da tutti i punti di vista. C’è anche interesse elettorale da parte di questo partito di governo”.