Monfalcone, il sindaco: una manifestazione islamica contro la libertà di tutti

Una lettera firmata da Anna Cisint denuncia l'organizzazione di una manifestazione islamica conto la libertà di tutti. Questa, proclamata alla vigilia di Natale a Monfalcone, viene definita dal sindaco come un atto di prevaricazione della legalità e di assoluta provocazione. Il Natale infatti si vive il 23 come il 25. Eppure gli organizzatori hanno indetto il raduno per protestare contro un primo cittadino reo - a loro dire - di aver applicato quei principi di legalità e incolumità pubblica che hanno obbligato la chiusura di due centri islamici che operavano al di fuori delle norme vigenti.

