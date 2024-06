Immigrazione, GdF: 187 scafisti arrestati e 95mila persone salvate in 17 mesi

Michele Zaccardi 24 giugno 2024 a

Mentre il governo si appresta a chiedere la sesta rata da 10 miliardi (la cabina di regia è prevista per oggi), dal bilancio operativo della Guardia di Finanza relativo al periodo 1° gennaio 2023 - 31 maggio 2024 emergono i numeri sui controlli condotti sul Pnrr. Il presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rientra infatti tra i compiti delle Fiamme Gialle. Che, nel periodo esaminato, hanno eseguito 13.683 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltre alla corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per un valore superiore a 9,3 miliardi di euro. Sono questi i numeri raccolti nel bilancio che è stato presentato in occasione del 250esimo anniversario della fondazione del Corpo, a cui ha partecipato anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Nella sua attività, la Guardia di Finanza ha riservato grande attenzione anche alla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca.

Su questo fronte, la Guardia di Finanza ha condotto 710 interventi, accertando frodi per quasi 110 milioni di euro. Oltre 25 milioni di euro sono stati sequestrati e 667 persone denunciate. Per quanto riguarda la spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo sono stati effettuati 37.145 interventi, di cui 21.500 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. L’azione di contrasto alle frodi ai danni dei programmi finanziati dell’Unione europea ha portato ad accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 812 milioni. Mentre le frodi relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono di poco superiori a 1 miliardo di euro. Grande impulso ha ricevuto poi la collaborazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 830 indagini che hanno portato alla denuncia di 335 responsabili e all’esecuzione di sequestri per oltre 43 milioni di euro. In tema di appalti, invece, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 14,7 miliardi di euro. L’azione della Guardia di Finanza nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri reati contro la pubblica amministrazione ha portato all’arresto di 257 persone, alla denuncia di 3.178 soggetti e al sequestro di 334 milioni di euro.

Numeri importanti emergono dalle azioni di contrasto agli arrivi di immigrati irregolari. Da gennaio 2023 a oggi, le attività svolte dal dispositivo aeronavale della Guardia di Finanza hanno permesso di arrestare complessivamente 187 scafisti e hanno contribuito al salvataggio di 95.125 migranti. Sul fronte della criminalità organizzata, la Gdf ha eseguito 20mila accertamenti patrimoniali che hanno portato al sequestro, alla confisca o sottoposti ad amministrazione giudiziaria beni per 3,6 miliardi di euro. Per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, i finanzieri hanno scoperto operazioni illecite per 6,8 miliardi e denunciato 5.316 persone, di cui 461 arrestate.