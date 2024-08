Monza, donna stuprata in strada vicino a un distributore: chi finisce in arresto

04 agosto 2024 a

Un 23enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Monza con l'accusa di violenza sessuale e resistenza. Lo scorso mercoledì 31 luglio, verso le 17,20, alcuni cittadini hanno segnalato all’equipaggio della Polizia in servizio di perlustrazione sulla Strada Statale 36, nel territorio del Comune di Desio, nei pressi del distributore Eni, l’aggressione a una donna italiana da parte di uomo, che si era poi dato alla fuga.

Giunta sul posto, la pattuglia ha individuato la vittima, in prossimità dello svincolo di ingresso alla strada statale, distesa in posizione supina, con evidenti lacerazioni ed escoriazioni, che riferiva di essere stata oggetto di violenza.

Messisi alla ricerca dell’uomo, gli agenti lo hanno individuato su una vicina pista ciclabile, in direzione nord, in condizioni di manifesta ubriacatezza, tanto da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 per il trasporto all’Ospedale San Gerardo. Il giovane, privo di permesso di soggiorno e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato. Essendo irregolare sul territorio, il questore di Monza e della Brianza ha attivato l’Ufficio Immigrazione per gli adempimenti necessari per l’allontanamento dal Paese.