Cosa c'è dietro la sbandata dei prelati

29 agosto 2024 a

a

a

Papa Francesco ieri durante l’udienza generale in Piazza San Pietro ha detto che «in quei mari e in quei deserti mortali, i migranti di oggi non dovrebbero esserci» e ha aggiunto che bisogna unire «le forze per combattere la tratta di esseri umani, per fermare i criminali trafficanti». Il Papa ha ragione.