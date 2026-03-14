Cpr, falsi certificati anti-rimpatrio: ecco come vengono "puniti" i medici che vogliono fare il "cu*** agli sbirri"

Il Gip Federica Lipovscek del Tribunale di Ravenna ha disposto l'interdizione dalla professione medica per 10 mesi per tre degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. Per gli altri cinque indagati sempre del reparto delle Malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna (più di recente una dottoressa è passata a Forlì), è scattato, anche qui per 10 mesi, il divieto di occuparsi dei certificati per l'idoneità ai cpr, centri di permanenza per i rimpatri. Sulla base delle verifiche della polizia - come riportato dai due quotidiani 'il Resto del Carlino-Qn' e 'Corriere di Romagna' -, i Pm Daniele Barberini e Angela Scorza, titolari del fascicolo, avevano chiesto per tutti gli otto indagati (accusati di falso ideologico continuato e di interruzione di pubblico servizio) l'interdizione per un anno dalla professione.

Il Gip, pur gradando le misure cautelari, ha evidentemente ritenuto che, in un contesto di gravi indizi, sussista il pericolo di reiterazione del reato sebbene l'Ausl Romagna avesse fatto sapere, alla vigilia dell'interrogatorio di garanzia di giovedì mattina, di avere già escluso gli otto dalla mansione di certificazione per i cpr. Sulla base delle informative di Sco e squadra Mobile e di parte delle chat sequestrate nella perquisizione informatica del 12 febbraio scorso, la Procura ha ipotizzato che gli otto, in maniera preordinata e ideologica, abbiano attestato false non idoneità alla detenzione amministrativa nei cpr per diversi irregolari perlopiù arrestati dopo avere commesso reati.