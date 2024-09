Migranti, l'annuncio degli scafisti: "Prezzi scontati per donne e bimbi"

16 settembre 2024 a

Dalle coste nordafricane a quelle italiane. Una traversata promossa grazie a "prezzi scontati" per donne e bambini, oltre che per pacchetti viaggio e famiglie. La Polizia di Palermo ha svolto accertamenti su più di mille tra pagine, gruppi e profili social, che erano a tutti gli effetti delle agenzie di viaggio. Di questi, 728 sono stati chiusi. Altri, invece sono in corso di chiusura. Si tratta per lo più di account in possesso di trafficanti in Libia. Ma anche in Egitto.

La chiusura delle pagine è stata possibile grazie alla collaborazione con Meta. Le analisi sono state condotte anche dai poliziotti della Squadra mobile di Palermo, partendo dal modello operativo usato dalle associazioni criminali attivissime nel traffico di migranti. Queste si servono dei social network per pubblicizzare le proprie attività illegali e sponsorizzare i servizi di trasporto offerti ai migranti.

Grazie alle indagini degli inquirenti, le forze dell'ordine hanno scoperto informazioni sui luoghi di partenza o transito dei migranti e sulle nuove modalità di trasporto. Questi dati sono fondamentali al fine del monitoraggio del fenomeno migratorio. Nei siti analizzati dalla Polizia di Palermo erano indicati anche il costo del viaggio (circa 4.600 euro a persona), le modalità di pagamento (tramite trasferimenti sui circuiti money transfer) e il tipo di viaggio garantito (ad esempio viaggi "vip").