Casarini fuori controllo, attacco gratuito a Salvini: "Mare Jonio? Avvisate il tribunale, denunciamo"

18 settembre 2024 a

a

a

Continua la lagna delle Ong. Un'ispezione a bordo della Mare Jonio ha scatenato l'ira di Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans: "Vogliono tentare di impedirci di andare in mare a soccorrere le persone. Non sfugge a nessuno che questo avviene in un momento particolare, una visita che avviene durante il processo a Salvini. Occasionalmente. E non dico altro. Vorrei solo ricordare che noi in quel processo siamo parte vivile. Il Tribunale dovrebbe venire a conoscenza di questo ordine. Dopo l’ispezione di ieri ci hanno ordinato di sbarcare tutti i mezzi di soccorso a bordo".

E ancora: "È la prima volta che accade una cosa del genere: ci dicono in pratica - aggiunge - ’se voi non vi liberate dei mezzi di soccorso, vi impediamo di navigare". E incalza: "Non si capisce la ragione, dovrebbe essere il contrario e invece dovremmo lasciare a terra tutti gli equipaggiamenti correlati all’attività di salvataggio: i bagni, le docce, i gommoni di soccorso che hanno salvato più di 2 mila persone, le zattere, tutto quello che può servire per salvare le persone in mare. Credo che sia la prima volta che si intimi a una nave di non avere a bordo dispositivi di salvataggio".

Salvini smonta il caso Salvini, un documento esplosivo: Open Arms, tutto quello che non torna

Insomma, prosegue Casarini, "ci dicono che possiamo navigare senza soccorrere nessuno. Un provvedimento del Comando nazionale delle Capitanerie di porto al termine dell’ispezione della Squadra anti-ong, evidentemente chiesto dal ministero dei Trasporti retto da Salvini. Impugneremo questo provvedimento ovunque, ma noi vogliamo anche denunciare tutto questo: vogliono impedirci di salvare le persone. Questa visita occasionale è avvenuta ’occasionalmente' durante il processo a Salvini sul caso Open Arms. Abbiamo informato i nostri legali di parte civile di quel processo perché informino il tribunale di quello che sta accadendo: poiché è l’imputato che ordina queste ispezioni, è opportuno che i giudici sappiano quello che sta succedendo a noi che siamo parte civile al processo. Ma noi torneremo in mare molto presto a salvare chi ha bisogno di noi. Siamo la stessa nave che ha aiutato la Guardia costiera su sua richiesta. Anche se ci minacciano, andremo avanti".