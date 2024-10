Dritto e Rovescio, Salvini: "Sbarcano in Italia e chiedono soldi": il video che inchioda i migranti

26 ottobre 2024 a

"Sbarcano illegalmente in Italia, chiedono 'soldi' e pensano di poter fare quello che vogliono? E magari tra qualche mese pretendono anche la cittadinanza? No, grazie": Matteo Salvini lo ha scritto su Facebook commentando un servizio andato in onda a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. Nel servizio in questione un gruppo di migranti, intervistato dall'inviato del talk, dice di non avere documenti e che ha bisogno di soldi, non di andare in Albania.

Il giornalista, poi, mostra altri migranti mentre scavalcano il recinto del CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di Bari. Lo stesso centro in cui sono stati riportati i migranti dall'Albania dopo la sentenza che non ha convalidato il loro trattenimento. Nel servizio, i migranti attraversano poi i binari. E quando notano l'inviato di Rete 4 gli urlano: "Ehi signorino, mi servono soldi". Poi raccontano come si vive all'interno del CARA: "Le condizioni non sono buone perché è sporco". Quando il giornalista chiede loro se non sia meglio andare in Albania e ritornare se si è regolari, uno del gruppo risponde: "No, zero Albania. Io, nero, africano non posso venire in Europa e andare in un altro Paese. Solo in Italia".