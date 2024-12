I rom abusivi aggrediscono la giornalista di Giordano poi chiamano i carabinieri: sconcerto

Claudio Brigliadori 14 dicembre 2024 a

a

a

Rischiano grosso, i capitreno italiani. Ma anche fare l’inviato di Fuori dal Coro non sembra essere una passeggiata di salute. Nell’ultima puntata del programma di approfondimento di Rete 4, Mario Giordano manda in onda un servizio in cui si riassumono le più recenti aggressioni ai danni del personale delle ferrovie. Calci, pugni, schiaffi, sputi e insulti a cadenza quotidiana.

Stesso copione, più o meno, quando si passa a parlare di occupazioni illegali. La giornalista Viviana D’Introno e la troupe della trasmissione si recano a Ponsacco, in provincia di Pisa, per documentare lo stato di diversi appartamenti in mano ad abusivi di origine rom. L’accoglienza è stata “calorosa”, sì, ma nella peggiore accezione possibile. A telecamera accesa c’è chi urla a pieni polmoni 'Pezzi di mer***' dal balcone di casa (altrui), chi minaccia e chi direttamente passa al bombardamento, gettando secchiate d'acqua sulla testa dei malcapitati colleghi.

Preso a picconate in casa da delinquenti stranieri: come lo hanno ridotto, immagini orribili | Video

Nelle immagini si vedono pure il lancio di patate e delle bottiglie di vetro a terra. “Via, via, bastar***”, grida una donna, che non accontentandosi del clima infame cerca pure di scagliare sacchi dell’immondizia contro l’inviata di Giordano. Gli occupanti hanno infine chiamato i carabinieri, difendendosi in maniera grottesca: «Lasciateci in pace. Noi abusivi? Queste sono cose nostre». Cioè, direbbe il saggio, qui si sta rovesciando la situazione.

"Si festeggia il Ramadan, ma il Presepe è razzista? Ormai...": Mario Giordano si scatena | Video

E se i residenti regolari osano protestare, allora sono guai. «Ormai con queste battaglie, ci riconoscono - ha raccontato una cittadina esasperata dalle violenze e dalle prevaricazioni sfacciate, alla luce del giorno -. Due di loro mi hanno seguita al supermercato mentre altri due fuori. Ho dovuto aspettare la guardia giurata che mi accompagnasse».