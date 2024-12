Pd e stampa progressista, silenzio sui colpi d'ascia del nigeriano contro i poliziotti

Lorenzo Mottola 18 dicembre 2024 a

La notizia è che in Italia prendere a colpi d’ascia due poliziotti non fa neanche notizia. O almeno questo vale per i nostri principali quotidiani, che hanno scelto di non dedicare neanche una riga alla vicenda sulla quale due testate ieri - Libero e La Verità – hanno aperto l’edizione: l’aggressione e la sparatoria con un clandestino armato di scure a Padova.

Un fatto cui si aggiunge la totale indifferenza del Pd e della sinistra italiana, con l’esclusione del sindaco della città veneta, il quale di fronte a un nigeriano che prova a scannare degli agenti nel centro della sua città ha suggerito come soluzioni il «dialogo» con le comunità di immigrati e la rigenerazione degli spazi urbani. Ora, dato che la carta costa, come diceva una celebre rubrica di Radio 24, non ci permettiamo di giudicare sull’utilizzo degli spazi nei giornali altrui.

Solo proviamo a fare un giochino, fornendo in ordine sparso e senza indicare le testate alcune delle notizie che hanno trovato spazio ieri nelle pagine di attualità e dintorni: «Peso 150 chili e non faccio diete, ma so come curare chi è obeso. In rete i bulli mi prendono in giro». «Mariotto figliol prodigo, la mia vita non è solo televisione», intervista a Milly Carlucci. «I Mille, l’Atalanta (e il Mississippi): una terra concreta». Racconto dalla Bergamasca. «Minacce e stalking a Madalina Ghenea».

Un servizio su Musk escluso dai file segreti Usa perché «si droga». I consigli di una studentessa su come pagare meno i voli per Natale: «Anticipare la partenza». Un’intervista a Garattini «orgoglioso della mia città». Certo con notizie così croccanti anche i poliziotti capiranno: ci sono delle priorità...