Fuori dal Coro, l'ultimo delirio dell'immigrato che voleva diventare capo del mondo: "Chi non lo vuole è mer***"

A Fuori dal Coro torna l'immigrato che vuole diventare il presidente del mondo. Ora, spiega l'inviato di Rete 4 che lo ha nuovamente raggiunto, "sogna di diventare anche il primo artista del mondo con le sue canzoni". Il suo repertorio? Ancora ricco di livore: "Chi non vuole il mondo diventare paradiso è mer***, chi non vuole i ragazzi in libertà è mer***". E ancora: "Pa, pa, pa, è mer***".

Fuori dal Coro, il delirio dell'immigrato: "Voglio diventare il presidente del mondo. Lo spacciatore deve spacciare" "Voglio diventare presidente del mondo. Puoi fare in modo di diventare paradiso? Sì, io ho poco tempo, io ti...

Ma l'uomo non è nuovo a farneticazioni di questo tipo. Qualche puntata fa sempre il programma di Mario Giordano aveva raccontato le sue volontà: "Voglio diventare presidente del mondo. Puoi fare in modo di diventare paradiso? Sì, io ho poco tempo, io ti dico il mondo. Io voglio diventare presidente del mondo".

L'immigrato che sogna un mondo senza polizia Per una volta, partiamo dalla cronaca: a Trento i carabinieri hanno concluso un’indagine sul traffico internaziona...