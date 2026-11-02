Fuori dal Coro, l'ultimo delirio dell'immigrato che voleva diventare capo del mondo: "Chi non lo vuole è mer***"

A Fuori dal Coro torna l'immigrato che vuole diventare il presidente del mondo. Ora, spiega l'inviato di Rete 4 che lo ha nuovamente raggiunto, "sogna di diventare anche il primo artista del mondo con le sue canzoni". Il suo repertorio? Ancora ricco di livore: "Chi non vuole il mondo diventare paradiso è mer***, chi non vuole i ragazzi in libertà è mer***". E ancora: "Pa, pa, pa, è mer***".
Fuori dal Coro, il delirio dell'immigrato: "Voglio diventare il presidente del mondo. Lo spacciatore deve spacciare""Voglio diventare presidente del mondo. Puoi fare in modo di diventare paradiso? Sì, io ho poco tempo, io ti...
Ma l'uomo non è nuovo a farneticazioni di questo tipo. Qualche puntata fa sempre il programma di Mario Giordano aveva raccontato le sue volontà: "Voglio diventare presidente del mondo. Puoi fare in modo di diventare paradiso? Sì, io ho poco tempo, io ti dico il mondo. Io voglio diventare presidente del mondo".
L'immigrato che sogna un mondo senza poliziaPer una volta, partiamo dalla cronaca: a Trento i carabinieri hanno concluso un’indagine sul traffico internaziona...
Poi le frasi che sconvolgono lo studio: "Dopo, quando io diventerò presidente, non ci saranno carabinieri, non ci saranno poliziotti. No poliziotti, no carabinieri. Perché lo spacciatore deve spacciare per avere soldi per mangiare”. Il giornalista, però, giustamente obietta: “E però lo spacciatore, dico, anziché andare a spacciare, non può andare a lavorare?". Ma non finisce qui perché il ragazzo di Trento insisteva: "Perché non tutte le persone possono lavorare. Quando io diventare presidente del mondo. Io ti lascio la cocaina, anche la marijuana".
L'immigrato che vuole diventare il presidente del mondo sogna di diventare anche il primo artista del mondo con le sue canzoni. Ecco un po' del suo repertorio musicale. Il servizio completo di Riccardo Castrichini a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity https://t.co/ZqOFskcnAK— Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 1, 2026