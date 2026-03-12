Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Ocean Viking, scandalo a bordo: scattano le manette, chi sono i 3 arrestati

di
Libero logo
giovedì 12 marzo 2026
Ocean Viking, scandalo a bordo: scattano le manette, chi sono i 3 arrestati

1' di lettura

Sono stati arrestati tre scafisti sbarcati dalla Ocean Viking ad Ancona nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo. Avrebbero provato a nascondersi tra i 100 migranti a bordo per passare inosservati dopo la traversata nel Mediterraneo. Lo ha confermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con un post sui social: "Erano appena sbarcati dalla nave della ONG Ocean Viking i 3 scafisti arrestati dalla Polizia di Stato ad Ancona. Grazie alle tempestive indagini è stato possibile individuare i 3 cittadini stranieri responsabili di aver gestito la traversata in mare mettendo a repentaglio la vita degli stessi migranti".

In particolare, è stato possibile risalire all'identità dei tre scafisti grazie alle testimonianze raccolte subito dopo lo sbarco nell'ambito delle indagini lampo della Squadra mobile dorica. Si tratta di tre cittadini di origine egiziana di 20, 36 e 38 anni. L'accusa nei loro confronti è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato dal numero di persone trasportate e dal pericolo a cui sarebbero state esposte durante il viaggio.

La Ocean Viking, battente bandiera norvegese e gestita dalla Ong Sos Méditerranée, aveva a bordo migranti soccorsi durante due diverse operazioni di ricerca, tra cui anche 11 minori non accompagnati. I migranti erano provenienti soprattutto da Bangladesh e Pakistan, ma anche da Eritrea, Somalia, Egitto e Afghanistan. ﻿L'arresto degli scafisti è stato commentato anche dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti, che ha ringraziato pubblicamente il ministro Piantedosi e le forze dell’ordine per "il decisivo intervento che ha isolato gli sfruttatori-scafisti da coloro che fuggivano dai loro Paesi".

tag
immigrazione
ocean viking
ancona

Il bengodi dei furbetti Sassari, centinaia di false assunzioni di immigrati: maxi-truffa al "click day"

Patriarcato d'importazione Immigrati e stupri, i dati-choc: ecco il numero delle violenze

Pazienza finita Dritto e Rovescio, immigrato travolto in studio: "Non ti sta bene? Torna a casa"

ti potrebbero interessare

Torino, capogruppo FdI aggredita da un rom e lasciata a terra senza sensi: il video-choc

Torino, capogruppo FdI aggredita da un rom e lasciata a terra senza sensi: il video-choc

Sassari, centinaia di false assunzioni di immigrati: maxi-truffa al "click day"

Sassari, centinaia di false assunzioni di immigrati: maxi-truffa al "click day"

Redazione
Calabria, tre stranieri arrestati e poi assolti dalle toghe: di cosa erano accusati, altro affronto al governo?

Calabria, tre stranieri arrestati e poi assolti dalle toghe: di cosa erano accusati, altro affronto al governo?

Centri in Albania, i giudici fanno uscire dai Cpr anche pedofili e stupratori

Centri in Albania, i giudici fanno uscire dai Cpr anche pedofili e stupratori

Fabio Rubini