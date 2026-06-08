Immigrazione, Leone XIV: "Promuovere il diritto di rimanere nella propria terra"

"La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione di flussi. Da qui nasce una duplice esigenza di giustizia sociale: offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione; e promuovere, al tempo stesso, il diritto di rimanere nella propria terra, operando affinché nessuno debba abbandonare la propria casa per mancanza di pace, di sicurezza o di condizioni di vita dignitose, per le disuguaglianze economiche e gli effetti della crisi climatica": a dirlo è stato Papa Leone XIV al Congresso dei deputati spagnolo.

Parole, quelle di Prevost, che i media progressisti hanno subito bollato come l'espressione della contrarietà della Chiesa alla stretta propugnata dalla destra nei confronti degli stranieri. In realtà, al centro del discorso del Papa c'è un concetto-chiave nella politica della destra e di Giorgia Meloni in particolare, ovvero il "diritto a non dover emigrare". Intanto, l’esecutivo socialista in Spagna ha regolarizzato di recente 500mila immigrati.