Svizzera, il referendum per limitare gli immigrati: una bomba nel cuore dell'Europa

Gli svizzeri sono chiamati domani alle urne per pronunciarsi su una nuova iniziativa popolare che mira a limitare l'immigrazione e a impedire che la popolazione del Paese superi i 10 milioni di abitanti entro il 2050.

La proposta, promossa dal partito della destra nazional-conservatrice Unione democratica di centro (Udc), potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea. L'iniziativa, denominata "No a una Svizzera da 10 milioni", sostiene che l'immigrazione sia aumentata in modo incontrollato negli ultimi vent'anni e prevede che, qualora la popolazione raggiungesse i 9,5 milioni di abitanti prima del 2050, il governo federale debba adottare misure restrittive in materia di asilo, ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno per rifugiati ammessi provvisoriamente.

Per l'Udc, la crescita demografica sta provocando un "sovraffollamento" del Paese, con pressioni crescenti su trasporti, infrastrutture e mercato immobiliare, dove prezzi di acquisto e affitti sono in costante aumento. Tutti gli altri principali partiti, insieme al governo e al Parlamento, si oppongono alla proposta.

Secondo i contrari, un eventuale si' rischierebbe di compromettere i rapporti bilaterali con l'Unione europea e di mettere in difficolta' il mercato del lavoro svizzero, fortemente dipendente dalla manodopera straniera, in particolare nei settori sanitario e dei servizi. La consultazione rappresenta il terzo referendum sull'immigrazione promosso dall'Udc negli ultimi anni. Nel 2014 un'iniziativa contro l'immigrazione di massa fu approvata con il 50,3% dei voti, mentre nel 2020 una proposta per porre fine all'accordo di libera circolazione delle persone con l'Unione europea venne respinta dal 61,7% degli elettori.