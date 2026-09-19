Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Modena, il tunisino e la violenza sessuale in treno su una ragazza in carrozzina: come lo fermano

sabato 19 settembre 2026
Modena, il tunisino e la violenza sessuale in treno su una ragazza in carrozzina: come lo fermano

2' di lettura

Due anni e due mesi, in abbreviato. E' la sentenza di condanna arrivata a Modena per un cittadino tunisino 39enne, accusato di violenza sessuale e interruzione di pubblico servizio: il 3 gennaio ha molestato, a bordo di un treno regionale diretto a Castelfranco Emilia, una ragazza 25enne disabile, in carrozzina.

L'aveva seguita in stazione, rivolgendole espressioni di natura sessuale. Poi aveva tentato di ostacolare la salita della giovane sul treno, senza riuscirci grazie all'intervento di un passeggero. E durante il viaggio, aveva continuato a molestarla sessualmente.

Era stato dato l'allarme, il capotreno aveva sospeso la corsa e alcuni viaggiatori erano intervenuti in soccorso della vittima, trattenendo l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri di Castelfranco, che lo avevano arrestato. In udienza, la Procura ha chiesto una condanna a tre anni e tre mesi. La ragazza è rappresentata dall'avvocato Dorina Merdini: "Voglio e devo esprimere soddisfazione per la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputato, che riconosce la fondatezza delle ragioni sostenute dalla mia assistita nel corso del processo", commenta il legale.

"Come avvocato della parte civile, ritengo importante sottolineare che questa decisione rappresenta innanzitutto un riconoscimento della gravità della violenza subita, ma anche del coraggio con cui la mia assistita ha affrontato un percorso giudiziario certamente difficile. Abbiamo creduto nella giustizia e ci siamo affidate al percorso giudiziario con la consapevolezza che la verità dei fatti sarebbe stata sottoposta al vaglio del Tribunale. Oggi accogliamo questa sentenza con soddisfazione e con la speranza che possa contribuire a restituire alla mia assistita quella serenità e quella dignità che nessuno avrebbe mai dovuto violare". 

tag
violenza sessuale
treno
modena castelfranco emilia
molestia sessuale

L'incubo di una 19enne Lecce, la turista spagnola stuprata due volte in poche ore da due persone diverse

L'ultimo orrore Torino, violenta una barista in cantina e minaccia di farla licenziare: chi è l'orco

Arrestato Pompei, finta guida abusa di un turista 17enne su un triclinio

ti potrebbero interessare

Bologna, "adesso smettetela": due tunisini e un marocchino lo massacrano con spranghe e lamette

Bologna, "adesso smettetela": due tunisini e un marocchino lo massacrano con spranghe e lamette

Monfalcone si riprende la moschea abusiva, Cisint: "Chiudere i centri islamici si può"

Monfalcone si riprende la moschea abusiva, Cisint: "Chiudere i centri islamici si può"

Serenella Bettin
Immigrazione: "Mafia del mare, perché l'Italia è a rischio". L'allarme di FdI

Immigrazione: "Mafia del mare, perché l'Italia è a rischio". L'allarme di FdI

Redazione
Immigrazione, irregolare da espellere? Ma il giudice deciderà nel 2032

Immigrazione, irregolare da espellere? Ma il giudice deciderà nel 2032

Simone Di Meo