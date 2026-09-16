Pompei, finta guida abusa di un turista 17enne su un triclinio

Il custode degli scavi di Pompei si finge una guida e violenta un turista di 17 anni. Il fatto risale allo scorso 16 agosto, quando l'uomo, 58 anni, si sarebbe rivolto al giovane dicendo: "Ti faccio vedere una domus chiusa al pubblico". Poi avrebbe abusato della vittima in una zona del parco archeologico chiusa al pubblico. L'uomo è poi finito in manette con l'accusa di violenza sessuale su un minorenne. L'arresto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 16 settembre, a Scafati, in provincia di Salerno.

Secondo quanto emerso dall'indagine, scaturita proprio dalla denuncia del minorenne, il 58enne avrebbe adescato il ragazzo lasciandogli credere di essere una guida turistica degli scavi. E il 17enne gli avrebbe creduto probabilmente per via della divisa che l'uomo indossava in qualità di custode. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto non solo grazie alla testimonianza del ragazzo ma anche grazie alle immagini della videosorveglianza acquisite dai carabinieri.