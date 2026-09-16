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Torino, violenta una barista in cantina e minaccia di farla licenziare: chi è l'orco

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mercoledì 16 settembre 2026
Torino, violenta una barista in cantina e minaccia di farla licenziare: chi è l'orco

1' di lettura

Avrebbe molestato una collega poco più che ventenne nella cantina del bar dove lavoravano insieme e poi l'avrebbe minacciata di farla licenziare dalla moglie, titolare del locale, se avesse continuato a respingerlo e si fosse rifiutata di avere rapporti sessuali con lui. È l'accusa nei confronti di un cameriere di 33 anni, di origine romena, indagato per violenza sessuale a Torre Pellice, nel Torinese. La vicenda è riportata oggi nelle pagine locali di Repubblica e Corriere della Sera. L'episodio risale allo scorso maggio. Secondo la ricostruzione dell'accusa, l'uomo avrebbe convinto la collega a seguirlo nella cantina del locale con il pretesto di mettere in ordine e portare al piano superiore alcune bottiglie di vino.

Una volta in un punto appartato, dal quale la giovane non avrebbe avuto una via di fuga, l'avrebbe molestata. Di fronte alla resistenza della ventenne, il 33enne avrebbe quindi minacciato di farla licenziare, dicendole che avrebbe raccontato alla moglie che non lavorava. La giovane è poi riuscita a sottrarsi e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Torre Pellice. Le indagini, coordinate dal pm Davide Lucignani, si sono chiuse nei giorni scorsi con l'avviso di conclusione notificato all'indagato.

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Il 33enne, assistito dall'avvocato Carlo Alberto La Neve, ha tre settimane di tempo per presentare una memoria, chiedere ulteriori indagini o essere interrogato. Successivamente la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Secondo quanto riportato dai quotidiani, l'uomo abita a poche centinaia di metri dal bar gestito dalla moglie, che non risulta coinvolta nella vicenda.

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