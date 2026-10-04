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Verona, marocchino ricoverato: si sveglia tira un pugno in faccia all'infermiera

domenica 4 ottobre 2026
Verona, marocchino ricoverato: si sveglia tira un pugno in faccia all'infermiera

1' di lettura

Un 47enne di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri di San Bonifacio (Verona) con l'accusa di lesioni personali ai danni di personale esercente una professione sanitaria. L'episodio ha avuto origine all'interno di un centro commerciale della zona, dove l'uomo era stato soccorso poiché trovato privo di sensi.

Trasportato al pronto soccorso del locale ospedale per gli accertamenti del caso, il 47enne, una volta ripresi i sensi, ha dato in escandescenze, arrivando a colpire con un pugno al volto un'infermiera che gli stava prestando assistenza.

I Carabinieri al loro arrivo hanno trovato l'uomo ancora in evidente stato di agitazione e solo grazie a una paziente mediazione verbale i militari sono riusciti a far desistere il 47enne da ulteriori intemperanze e a bloccarlo. Stamani al Tribunale di Verona il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della concessione dei termini a difesa richiesti dal legale dell'imputato, ha rinviato l'udienza a gennaio 2027. 

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