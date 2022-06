Giulia Ottorini è la regina del twerking, i suoi video volano su Tik Tok

Francesco Fredella 30 giugno 2022 a

a

a

Ad appena 19 anni, Giulia Ottorini va fortissimo sui social (dove nasce come ballerina). “Ho iniziato con un po’ di followers su Instagram e poi ho aperto un nuovo profilo quest’anno su Tik Tok. Dedico molto tempo a questo social con risultati sorprendenti”, dice. “Ho raggiunto 1 milione di followers in qualche mese su Tik Tok e come prossimo obiettivo vorrei aprire un corso di ballo di Twerk”. Insomma, ha davvero le idee chiare.



La Ottorini è fidanzata con il cantante rapper italo-americano Mambolosco. Ed è diventata famosa per i suoi balletti, a tratti provocanti, ma sempre molto virali sui social. E’ la regina del Twerk, molto invidiata da tante colleghe e al tempo stesso imitata. Mambolosco, invece, cresce negli Stati Uniti e muove i primi passi verso la musica nel 2014, quando registra le prime canzoni in lingua inglese. Una coppia d’oro. Giulia, che studia “Chimica e tecnologie farmaceutiche” a Milano, ama uno stile di vita sano. Questo è uno dei messaggi che ama dare sui suoi social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.