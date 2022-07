"Benzina alle stelle": Simone Tonoli (in arte Siw993) inizia una crociata su Tik Tok contro gli aumenti

Francesco Fredella 15 luglio 2022 a

"Le auto elettriche mi piacciono? No. Tanto di cappello per i contributi di acquisto, per le ricariche e l'ambiente. Ma a me interrano le emozioni: rumore, cavalli. Non la comprerei mai. E' un parere mio, sbaglierò? Amen", dice Siw993. Lui, per chi non lo sapesse, è uno dei personaggi più forti in Rete: qualcuno gli ha dato il soprannome "Il ragazzo con la Clio gialla". Adesso scende in campo contro l'aumento della benzina anche se non ama le auto elettrice. Ma la crociata contro l'aumento della benzina vuole portarla avanti senza ombra di dubbio.



Siw993 sa bene quanto costa il carburante. "Arrivo anche a fare 4 pieni ogni settimana, in media ne faccio 2 e parliamo di tanti soldi", racconta. Chi è Simone Tonoli? Il tempo, con un pezzo di qualche settimana fa, racconta la sua avventura. Simone inizia ad andare in moto a 4 anni e poi inizia il suo percorso che lo porta a coronare un sogno fatto di gioie e dolori, appunto i motori. Inizia a fare "drift" fino a lavorare in un autodromo, dove corre e fa assistenza. "Alla fine ho smesso, il mio conto corrente scendeva e non saliva. Così ho cercato la mia strada lavorativa", dice Tonoli a Il Tempo. "Non posso vivere di passioni, ma vivo la mia passione". Simone inizia a fare un altro lavoro guadagnando abbastanza e questo lo porta, finalmente, a coronare un sogno: un garage con auto e moto di ogni tipo. Sui social, dove va fortissimo, molti si chiedono come faccia. "Non ho mai detto il mio lavoro per privacy e alla fine è diventato un trend virale sui social", continua. "Non sono mai stato figlio di papà, anzi. Ho sempre detto di non avere il padre e mia madre lavora in un supermercato. Non dirò mai che lavoro faccio, ma nulla di illegale". E intanto, su Tik Tok, dove fa fortissimo, tutti gli fanno domande.



"Mi prendevano in giro per il motore della mia auto, una Mercedes. Allora mi sono preso anche io in giro. Un po' di autoironia serve sempre. Ho scritto nella bio: "Sono quello della Clio gialla - anche se la mia auto è una Mercedes A35 AMG (di colore giallo. Molti appassionati di auto mi hanno copiato, sono un appassionato di Mercedes", svela ancora. C'è un mistero legato a Tonoli. Perché il suo nome sui social è "Siw993"? Per adesso non si sa, ma presto potrebbe arrivare una spiegazione a questo interrogativo.

