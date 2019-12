Le sardine si fanno sentire nelle piazze, discutono, i manifestanti si confrontano sulla forma che dovrebbe prendere il movimento. In questo senso, Facebook è il luogo perfetto per esporre idee, realizzare sondaggi e poi decidere democraticamente. Peccato che il confronto sia focalizzato non sulle proposte da recapitare alla politica, né sulla costituzione di un partito, bensì sulla colonna sonora delle manifestazioni di piazza.

In particolare, tra i "sardini" tiene banco il dibattito sulla canzone principale della mega manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma, prevista per il 14 dicembre. Tra chi vorrebbe riproporre l'iconico canto "Bella Ciao" e chi preferirebbe una canzone di un romano dedicata a Roma (è stata proposta "Grazie Roma"), c'è anche chi propone canzoni di "respiro nazionale", come "Viva l'Italia" (la canzone delle manifestazioni di Bettino Craxi) o "Il cielo è sempre più blu". Ma nello stesso sondaggio Facebook sta riscuotendo favore "Maracaibo", la hit dell'estate 1981. Alcune sardine guardano più al passato che al futuro.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, le sardine cantano Bella Ciao a Palermo