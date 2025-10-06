Libero logo
Roma, pro-Pal aggrediscono gli agenti? Confermato l'arresto, ma subito liberi

di Ignazio Stagnolunedì 6 ottobre 2025
(Ansa)

2' di lettura

Sono già liberi. I due manifestanti bloccati nel corso delle tensioni avvenute, sabato sera, tra via Merulana e piazza di Santa Maria Maggiore, dopo il corteo pro Pal a Roma sono tornati in libertà nonostante la convalida dell'arresto. Il tribunale, nonostante le richieste dell'accusa rappresentata in aula dal pm Giorgio Orano, ha ritenuto di non disporre la misura cautelare nei confronti degli imputati. Di fatto, un 19enne di Padova e un 39enne di Bologna, evidentemente in trasferta a Roma, sono già a piede libero.

Nel primo caso il manifestante di 19 anni è stato fermato su via Merulana. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe lanciato una bottiglia contro gli agenti. Il processo per lui è stato fissato al prossimo 12 maggio. Il 39enne bolognese, invece, è stato arrestato per resistenza in concorso perche' "con volto travisato" lanciava "bottiglie e una sedia" e poi ha opposto "resistenza attiva" al momento dell'arresto.

L'uomo, nel corso dell'udienza per direttissima, ha spigato di essere un "libero professionista nel settore del cinema e dei documentari". "Non ho lanciato bottiglie", ha spiegato. "Ero a San Giovanni poi siamo andati a San Lorenzo in una piazza a bere qualcosa - ha ricostruito -. Erano le 21 e, siccome la metro avrebbe chiuso, ho detto 'andiamo a Manzoni', io non ho visto nessun gruppo, ma solo i poliziotti e incuriosito sono andato a vedere cosa stesse succedendo e c'erano i poliziotti in antisommossa che avanzavano senza avere davanti nessuno".

"Poco dopo mi sono girato e ho visto un poliziotto venire contro con decisione e per questo sono scappato con un cappuccio e nessun passamontagna", ha affermato in aula. "Poi ho preso una sedia e l'ho lanciata verso i poliziotti. Fatto questo lancio che considero un errore - ha detto -, ho visto qualche agente che stava venendo contro e sono fuggito". Poi e' stato fermato. La ricostruzione non ha convinto il pubblico ministero. Per questo è stata chiesta la misura cautelare di obbligo di dimora nel Comune di Bologna. Il giudice pero' ha optato per la liberazione senza misura cautelare. Nulla da aggiungere.

