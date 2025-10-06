Roma, pro-Pal aggrediscono gli agenti? Confermato l'arresto, ma subito liberi

Sono già liberi. I due manifestanti bloccati nel corso delle tensioni avvenute, sabato sera, tra via Merulana e piazza di Santa Maria Maggiore, dopo il corteo pro Pal a Roma sono tornati in libertà nonostante la convalida dell'arresto. Il tribunale, nonostante le richieste dell'accusa rappresentata in aula dal pm Giorgio Orano, ha ritenuto di non disporre la misura cautelare nei confronti degli imputati. Di fatto, un 19enne di Padova e un 39enne di Bologna, evidentemente in trasferta a Roma, sono già a piede libero.

Nel primo caso il manifestante di 19 anni è stato fermato su via Merulana. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe lanciato una bottiglia contro gli agenti. Il processo per lui è stato fissato al prossimo 12 maggio. Il 39enne bolognese, invece, è stato arrestato per resistenza in concorso perche' "con volto travisato" lanciava "bottiglie e una sedia" e poi ha opposto "resistenza attiva" al momento dell'arresto.