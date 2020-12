Coronavirus, Fabrizio Pregliasco a Paola Natali: "Serve una nuova stretta", cosa ci dice davvero la curva dei contagi

22 dicembre 2020

Joe Biden si è vaccinato in diretta tv: "Non c'è nulla da temere", “è importante che tutti ascoltino gli esperti”. Questo gesto ha creato non poche polemiche da parte dei complottisti, no vax , no mask. Nel frattempo in Italia sale la curva dei contagi ed il timore per la nuova variante inglese del coronavirus. Ci sono almeno 44 mila persona da tamponare provenienti dalla Gran Bretagna negli ultimi giorni per cercare eventuali infetti da tracciarli ed isolare. La domanda che ci poniamo è: c’e il rischio di un nuovo lockdown totale in Italia a gennaio? Facciamo parlare la scienza, non la fantascienza quella tanto venerata da chi considera le mascherine una museruola e teme che insieme al vaccino venga iniettato un microchip insomma uno scenario degno del miglior film di George Lucas. Sentiamo il Prof Fabrizio Pregliasco virologo