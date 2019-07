Un "benvenuto" decisamente poco caloroso, quello di Matteo Salvini a David Sassoli, il piddino fresco di elezione alla presidenza del Parlamento europeo come successore di Antonio Tajani. La notizia ha colto il leader della Lega nel corso di una diretta Facebook. Notizia che è stata commentata con prontezza e con parole durissime. "In Europa continuano ad attaccare e menare - premette -. Un piddino presidente del Parlamento europeo? Un ex giornalista della Rai, che magari ha ancora un contratto con la televisione pubblica che fa il presidente del Parlamento europeo per la sinistra, per il Pd. Bello, rispettoso, del voto degli italiani e degli europei. Eletto, magari, con i voti di qualcuno del centrodestra, visti i numeri. Col voto della Lega no sicuramente", conclude il ministro dell'Interno. No, la nomina non è particolarmente gradita.

Per approfondire Leggi anche: Gad Lerner che fa? Insulta Salvini...

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev