"Mi auguro non ci sia un governo M5s e Pd. Se Matteo Salvini non ha rotto il governo è perché non c'è stato ancora un buon motivo. Forse il tradimento sulla votazione della Von Der Leyen potrebbe essere un motivo valido". Lo dice il direttore di Libero Pietro Senaldi durante Agorà su Raitre commentando le nuove tension sul fronte dell'esecutivo.

Si è consumato uno scontro tra i partiti di maggioranza all'indomani dell'elezione della presidente della Commissione Ue. M5s su Facebook: "Pur di colpirci la Lega si è condannata all'irrilevanza". Salvini: "Sembra che in Italia ci sia governo Pd-Fi-M5". Il socialista Tarabella: "Il posto dei 5 Stelle è al nostro fianco".