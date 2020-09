Matteo Renzi su Italia Viva alle Regionali: "Giudizio straordinariamente positivo, siamo andati oltre le attese"

22 settembre 2020

Matteo Renzi esulta per l'esito delle Regionali nonostante la palese disfatta. Italia Viva è riuscita a uscire con le ossa rotte anche in Toscana, terra del leader. Qui il fu rottamatore non è stato in grado di incidere sulla vittoria del candidato del centrosinistra, Eugenio Giani. Non è andata meglio nelle altre regioni dove Renzi ha ottenuto un minimo dello 0,6 per cento in Veneto a un massimo del 2 in Puglia a eccezione della Campania dove ha superato la soglia del 5. Eppure, dati alla mano, il primo a esultare è lui: "Essendo un partito nato adesso, alla prima elezione per me il giudizio è straordinariamente positivo. Trovate un partito che si candida per la prima volta e ottiene questi risultati.... sono oltre le vostre attese e anche le mie". E ancora: "Credo che, superata la prova del fuoco delle elezioni, avremo una capacità attrattiva ulteriore". Insomma, Renzi esulta e definisce "straordinariamente positivo" un risultato che fluttua tra lo zero-virgola e il 2%, sottovalutando come in questo modo, di fatto, finisca col conermare che il suo peso in politica, oggi, sia quello di una piuma.