Porta a porta, Bruno Vespa zittisce Lovati: "Vede qualcuno ballare?"

Ne ha combinata un'altra, Massimo Lovati. L'ormai ex avvocato difensore di Andrea Sempio, che nelle scorse ore lo ha ufficialmente sollevato dal suo incarico, è stato ospite nuovamente in tv, ormai il luogo che frequenta più assiduamente dei tribunali. Dopo la partecipazione a Lo Stato delle cose, il programma di Massimo Giletti del lunedì sera su Rai 3, l'esperto principe del Foro di Pavia ha scelto Porta a porta, la "terza camera" della tv pubblica.

In collegamento con Bruno Vespa, Lovati ha puntualizzato: "Non siamo in un'aula di tribunale, ma siamo in un programma, come tutti gli altri, di intrattenimento". Quest'ultima parola, ben scandita, ha fatto letteralmente infuriare il padrone di casa.

"No", "No no", continuano a ripetere gli altri ospiti in studio. Quindi prende la parola Vespa: "Il nostro è di informazione. Corona magari fa anche altro". Il riferimento, polemico, è all'intervista che Fabrizio Corona ha realizzato con Lovati per Falsissimo, su Youtube, con una miriade di polemiche e ironie annesse.

"Informazione ma anche intrattenimento", insiste Lovati, ormai diventato l'autentico protagonista della inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 a Garlasco, per cui è indagato Sempio.

"No, io faccio il giornalista da 45 anni e non faccio intrattenimento su una ragazza morta", protesta Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi. "Questo non è un programma di intrattenimento! Vede qualcuno ballare? Vede qualcuno giocare? Vede qualcuno appeso ai lampadari? O qualcuno che apre i pacchi? Quella è un'altra cosa, rispettabilissima, ma è un'altra cosa". "Ognuno la pensa come vuole", tiene duro Lovati. "Ma cosa vuole dire, che siccome è una trasmissione di intrattenimento ognuno può dire quello che vuole? Anche rivestendo panni professionali? Un avvocato può trasformarsi in che cosa? Non voglio dirlo io, lo dica lei. In cosa si trasforma visto il ruolo che è la situazione tragica". "Quello che dice un avvocato è vero, ha una missione verso la verità e lo dimostra anche nelle trasmissioni di intrattenimento", conclude l'ex difensore di Sempio senza cedere di un millimetro.