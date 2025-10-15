Michael Schumacher, "due stupri nella sua villa": accuse agghiaccianti

Orrore nella villa di Michael Schumacher. A Gland in Svizzera, residenza dove vive l'ex pilota della Ferrari, si sarebbe consumato uno stupro. Anzi: un doppio stupro. Il campione tedesco, com'è noto, è ancora in coma dopo il bruttissimo incidente sugli sci del 2013. Ed è seguito costantemente da un team medico che monitora le sue condizioni di salute nella speranza di vederlo un giorno vitale come in passato. Dell'equipe fa parte un'infermiera trentenne, che sarebbe stata violentata proprio in quel luogo da un pilota di Formula 1 australiano, amico del figlio di Michael, Mick, come riporta il Daily Mail.
L'infermiera aveva appena terminato il suo turno di lavoro. E si stava rilassando con i suoi colleghi tra un cocktail e l'altro. Ma a un certo punto la situazione sarebbe degenerata. L’uomo accusato, un pilota automobilistico professionista descritto come un "amico di Mick Schumacher" - il figlio del campione tedesco - avrebbe portato la donna in una delle stanze dello staff con l'aiuto di un fisioterapista e l'avrebbe messa sul letto, "senza spogliarla".
Siena, senegalese violenta 17enne al parco: era in attesa di permesso di soggiornoAncora un episodio di violenza nelle nostre città. Aggredisce una ragazza minorenne mentre lei faceva jogging, po...
Sempre quella sera, qualche ora più tardi, l'uomo sarebbe tornato e l'avrebbe "violentata due volte mentre era incosciente", come si apprende dagli atti dell'accusa. La denuncia però è arrivata soltanto anni dopo. L'episodio, infatti, risale al 2019, ma la donna si è fatta avanti solamente a gennaio del 2022. Da qui l'arresto del pilota fermato nel mese di ottobre 2023. Tutt'ora il ragazzo rimane detenuto in attesa dell'udienza preliminare.