Michael Schumacher, "due stupri nella sua villa": accuse agghiaccianti

Orrore nella villa di Michael Schumacher. A Gland in Svizzera, residenza dove vive l'ex pilota della Ferrari, si sarebbe consumato uno stupro. Anzi: un doppio stupro. Il campione tedesco, com'è noto, è ancora in coma dopo il bruttissimo incidente sugli sci del 2013. Ed è seguito costantemente da un team medico che monitora le sue condizioni di salute nella speranza di vederlo un giorno vitale come in passato. Dell'equipe fa parte un'infermiera trentenne, che sarebbe stata violentata proprio in quel luogo da un pilota di Formula 1 australiano, amico del figlio di Michael, Mick, come riporta il Daily Mail.

L'infermiera aveva appena terminato il suo turno di lavoro. E si stava rilassando con i suoi colleghi tra un cocktail e l'altro. Ma a un certo punto la situazione sarebbe degenerata. L’uomo accusato, un pilota automobilistico professionista descritto come un "amico di Mick Schumacher" - il figlio del campione tedesco - avrebbe portato la donna in una delle stanze dello staff con l'aiuto di un fisioterapista e l'avrebbe messa sul letto, "senza spogliarla".