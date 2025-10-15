Compagno Falchi, dove ha portato Avs al 37%: l'uomo che terrorizza il Pd

Fino a qualche anno (decennio?) fa la Stalingrado d'Italia era Sesto San Giovanni, città operaia alle porte di Milano devota al Partito comunista. I tempi cambiano, anche gli equilibri politici. E così oggi il baluardo rosso è diventata un'altra Sesto, Sesto Fiorentino. La "Sestograd", appunto, nel cuore della Toscana che con l'Emilia Romagna è l'ultimo fortino della sinistra.
Ed è qui, nella prima periferia Nord-Ovest di Firenze, che le ultime regionali hanno regalato una grossa sorpresa alle urne. Un sogno, per i progressisti e nostalgici vari. Un incubo, per tutti gli altri. C'è un uomo, anzi un compagno, che è stato in grado di guadagnare 6.700 preferenze, addirittura 9.400 in tutta la circoscrizione, e portare Alleanza Verdi e Sinistra al 37 per cento.
Numeri clamorosi, in linea con quelli del vecchio Pci. Si chiama Lorenzo Falchi, ha 45 anni, è laureato in economia aziendale e dipendente (in aspettativa) di una banca. E soprattutto è già sindaco di Sesto dal 2016. Il candidato ha strappato anche 5.282 voti nel collegio di Firenze città, tanto per gradire. Insomma, ha fatto il pieno.
Lo slogan del Compagno Falchi, sottolinea Repubblica, è stato "Lotta toscana": "Io non sono nessuno, il punto non è il mio ritratto con i baffi di Marx: è che c'è bisogno di scelte più radicali della media - spiega il sindaco-consigliere -. Di dirle e di provare a metterle in campo". Secondo Repubblica, lungi da essere un voto di sostegno al centrosinistra, il trionfo personale di Falchi sembra più una punizione per la deriva moderata e centrista del Pd, che non ha caso ha ricandidato il governatore uscente Eugenio Giani. Nella Piana Fiorentina, si legge, "e l'elettore vuole punire il Pd non vota a destra, lo colpisce a sinistra. E' successo nella vicina Campi Bisenzio due anni fa, l'anno scorso a Calenzano: i candidati dem erano troppo fiacchi, percepiti come governisti e basta, e allora hanno vinto sindaci à la gauche, civici di sinistra più duri e puri, meno apparato e più pirati".
E infatti il sindaco di Sesto è visto come fumo negli occhi dai vertici dem in Toscana, a causa dei suoi no all'inceneritore e all'aeroporto di Firenze, e della sua amicizia con Tomaso Montanari, il prezzemolino tv dei salotti radical chic. Anche se qualcuno, ancora più a sinistra di lui, lo critica: "Falchi si è sempre accordato con il Pd, si dice radicale ma in realtà è il più governista di tutti". "La coerenza è provarci - si difende lui -. Anche perché in quel 38% che vota Avs a Sesto non è che ci sono solo i trinariciuti di sinistra sinistra. Il messaggio secondo me è proporre cose più radicali della media".