Compagno Falchi, dove ha portato Avs al 37%: l'uomo che terrorizza il Pd

Fino a qualche anno (decennio?) fa la Stalingrado d'Italia era Sesto San Giovanni, città operaia alle porte di Milano devota al Partito comunista. I tempi cambiano, anche gli equilibri politici. E così oggi il baluardo rosso è diventata un'altra Sesto, Sesto Fiorentino. La "Sestograd", appunto, nel cuore della Toscana che con l'Emilia Romagna è l'ultimo fortino della sinistra.

Ed è qui, nella prima periferia Nord-Ovest di Firenze, che le ultime regionali hanno regalato una grossa sorpresa alle urne. Un sogno, per i progressisti e nostalgici vari. Un incubo, per tutti gli altri. C'è un uomo, anzi un compagno, che è stato in grado di guadagnare 6.700 preferenze, addirittura 9.400 in tutta la circoscrizione, e portare Alleanza Verdi e Sinistra al 37 per cento.

Numeri clamorosi, in linea con quelli del vecchio Pci. Si chiama Lorenzo Falchi, ha 45 anni, è laureato in economia aziendale e dipendente (in aspettativa) di una banca. E soprattutto è già sindaco di Sesto dal 2016. Il candidato ha strappato anche 5.282 voti nel collegio di Firenze città, tanto per gradire. Insomma, ha fatto il pieno.