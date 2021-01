Luciano Fontana, rimpasto in Lombardia: "Giulio Gallera era stanco, perché lascia a Letizia Moratti"

08 gennaio 2021

Fuori Giulio Gallera, dentro Letizia Moratti. E' stata annunciata la nuova squadra che guiderà la regione Lombardia: il presidente Attilio Fontana ha presentato i componenti della giunta dopo il rimpasto annunciato negli ultimi giorni. Tra i nuovi ingressi c'è l'ex ministro dell'Istruzione ed ex sindaco di Milano per Forza Italia, Moratti, che prenderà il posto di Gallera al Welfare. E non solo: sarà anche vicepresidente, dunque il braccio destro dello stesso governatore. Pare, inoltre, che Gallera abbia rifiutato la carica a sottosegretario all'Autonomia. A tal proposito, Fontana ha precisato: "Gallera ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha quindi condiviso un avvicendamento".

Restano invariate le poltrone a Cultura e Autonomia e a Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione, già rispettivamente nelle mani di Stefano Bruno Galli e Fabrizio Sala, che lascia la vice presidenza. Sala però guadagna la delega all'Istruzione, ereditata da Melania Rizzoli, a cui rimane quella su Lavoro e Formazione. L'assessorato ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi va a Fabio Rolfi, mentre a Raffaele Cattaneo spetta quello ad Ambiente e Clima. L'assessorato a Bilancio e Finanze va a Davide Carlo Caparini, quello a Enti locali, Montagna e Piccoli comuni a Massimo Sertori, mentre a Claudia Maria Terzi vanno i Trasporti. Il Turismo è affidato a Lara Magoni e la Sicurezza a Riccardo De Corato. Pietro Foroni è assessore al Territorio e alla Protezione civile e Alessandro Mattinzoli alla Casa e all’housing sociale. Nuovi ingressi sono quelli di Guido Guidesi (Sviluppo Economico) e di Alessandra Locatelli (Famiglia). A Stefano Bolognini, invece, va l'assessorato allo Sviluppo, ai Giovani e alla Comunicazione, prima appartenente alla leghista Martina Cambiaghi, che lascia l'esecutivo lombardo. Confermato il sottosegretario alla presidenza Antonio Rossi.