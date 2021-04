Giorgia Meloni, il clamoroso gesto mentre Mario Draghi parla in aula: beccata dalle telecamere, tensione alle stelle

27 aprile 2021

Siamo in aula alla Camera. Oggi, martedì 27 aprile, Mario Draghi ha offerto la sua replica dopo il discorso della vigilia in cui ha presentato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia il Pnrr, ovvero il Recovery Plan. Il premier illustra il progetto con cui investire la pioggia di miliardi con cui dovrebbe inondarci l'Europa per ripartire dopo il dramma-coronavirus, il primo assegno, se tutto filerà per il verso giusto, dovrebbe essere staccato a luglio.

Come è noto, di fatto, l'unica opposizione a Mario Draghi e al suo governo è quella di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, deputata, dunque in aula a Montecitorio, laddove il presidente del Consiglio esponeva la sua ricetta. E Giorgia, nel suo intervento, è stata tutt'altro che tenera con l'ex banchiere e il governo. Già, perché ha parlato di "Parlamento deriso" e scavalcato: il punto è che considerate le tempistiche con cui è stato presentato il Pnrr, ogni tipo di dibattito è risultato impossibile. Accusa che Draghi non ha respinto, affatto, anzi ha offerto le sue scuse a FdI e al Parlamento stesso.

E ancora, la Meloni ha detto che "nessun partito serio può votare a favore" di un testo senza averlo letto, di "una legge che è una delle più importanti nella storia della Repubblica". Dunque, l'astensione. Dunque, un qual certo nervosismo, da parte della Meloni. Una tensione che la leader di FdI in un certo qual modo ha tradito, così come si nota nel filmato che potete vedere, "torturando" una pallina anti-stress. Già, mentre Draghi parlava, la Meloni indulgeva sulla sfera rossa, scaricando tutte le sue tensioni.