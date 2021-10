Matteo Salvini, "così i giornalisti di La7 sono contenti": dichiarazione di guerra all'armata rossa Gruber-Formigli

12 ottobre 2021

Qui Trieste, dove si ritrovano i leader del centrodestra per sostenere il candidato Roberto Dipiazza in vista del ballottaggio alle amministrative del prossimo weekend. E sul palco, a sostenerlo, ecco fianco a fianco Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

E i leader di Lega e Fratelli d'Italia, nelle ultime settimane, hanno dovuto subire l'assalto dei giornalisti in particolare di La7. Si pensi all'inchiesta di FanPage che sta lambendo entrambi i partiti ospitata da Corrado Formigli, oppure al processo che va in onda ogni sera a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber. E ancora, Giovanni Floris, per certo mai tenero con Salvini e Meloni, citato a tal proposito proprio oggi da Vittorio Sgarbi in un'intervista su Libero.

E così, ecco che dal palco di Trieste, un Salvini in golf rosso si spende in una stoccata proprio contro l'armata altrettanto rossa de La7. "Mi sono messo il golf rosso così i giornalisti di La7 sono contenti. Perché ormai devi stare attento al colore dei pantaloni che ti metti la mattina e a come saluti uno che incontri per strada", premette tra le risate dei presenti. E ancora, il leghista aggiunge: "È la grande differenza tra chi vive di passato perché non ha un'idea di futuro, e chi invece parla di lavoro, di porto, di bellezza, di turismo, di contiguità territoriale", conclude.

In precedenza, anche Giorgia Meloni aveva puntato il dito dallo stesso palco contro l'armata dei media schierata contro di lei e contro l'alleato: "Facciamo chiarezza, non è vero che queste elezioni amministrative sono state vinte dalla sinistra. Non vi fate ingannare da chi detiene il potere dalla comunicazione. La partita è aperta", aveva detto la Meloni. E ogni riferimento non è puramente casuale...