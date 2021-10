Ddl Zan, Elisabetta Casellati durissima contro il grillino Santangelo: "Gran maleducato, la smetta o la caccio"

27 ottobre 2021

Bagarre in aula al Senato, dove irrompe il ddl Zan e dove la presidente, Elisabetta Casellati, ha approvato la cosiddetta "tagliola", ossia il voto segreto e il "salto" degli emendamenti chiesto da Lega, Fratelli d'Italia e anche Forza Italia. Risultato? Il testo, di fatto, è stato affondato: il Pd ha tirato dritto, senza cercare né un accordo né una mediazione, rimediando quello che ora sembra uno scontato stop al disegno di legge sull'omotransfobia.

E il momento in cui la Casellati ha affermato di ritenere ammissibile, e dunque ha approvato, la cosiddetta tagliola, è stato accolto con rabbia da chi alla tagliola si opponeva, il Pd e parte del M5s. Insomma, in aula si è scatenata la bagarre. E in particolare il senatore grillino Vincenzo Santangelo ha dato in escandescenza. Tanto che la Casellati ha sbottato: "Senatore Santangelo... la smetta. Non può fare gesti di questo tipo. Se continua così l'allontano e non la faccio votare". Già, perché il prode grillino, da fine intellettuale, si era lasciato andare a gesti volgari e minacciosi. Insomma, un discreto delirio.

Ma non solo. I gestacci, si apprende, erano rivolti direttamente alla Casellati. Tanto che la presidente stigmatizza ulteriormente il comportamento del grillino: "Se lei parla fuori dal microfono non la sento. Non si fanno gestacci al presidente. Senatore Santangelo, lei è un gran maleducato", ha picchiato durissimo la Casellati.