Silvio Berlusconi, "votate comunista, ah no…”: il video fa il giro del web

16 agosto 2022

"Alle elezioni del 25 settembre vota Comunista... Ah no, vota Forza Italia": con questa gag Silvio Berlusconi ha chiuso la "pillola del giorno" di oggi, martedì 16 agosto. Si tratta di una sorta di format ideata per presentare il programma elettorale degli azzurri in vista del voto. I video vengono pubblicati sui social network dell'ex premier. Quello di oggi era dedicato al capitolo sicurezza, con le proposte del suo movimento per il rafforzamento delle forze dell'ordine.

Il Cavaliere ha approfittato del video per fare una battuta, che in poco tempo è diventata virale. "Se tu sei d'accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare per il partito comunista...", dice l'ex presidente del Consiglio, che immediatamente finge di sussultare per il lapsus e si corregge: "Ho sbagliato, devi votare per noi. Per Forza Italia", dice mettendosi una mano sul petto e sorridendo ai suoi collaboratori. Come se la correzione gli avesse dato un po' di sollievo.

Il leader azzurro, insomma, non rinuncia all'umorismo nella sua "pillola del giorno" che - secondo le sue intenzioni - dovrebbe "togliere i signori della sinistra di torno". Non resta che attendere quella di domani.