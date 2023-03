Elly Schlein vede Bonaccini, ma... La faccia dello sconfitto

03 marzo 2023

A Bologna primo confronto fra la neo segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sconfitto alle primarie di domenica scorsa. I due dem sono arrivati poco dopo le 16 nella sede della federazione del Pd di via Anderlini, nella prima periferia di Bologna quartiere San Donato. All'uscita, sfoggio di unità nel nome del partito. Ma mentre la Schlein è sorridente, Bonaccini sfoggia un volto piuttosto rabbuiato.

"Sull'incontro possiamo dire che ci siamo trovati nella necessità di assicurare la massima unitarietà all'avvio di questa fase nuova per il partito democratico e che abbiamo avviato un confronto che proseguirà in questi giorni perché l'interesse comune che abbiamo è lavorare insieme sul rilancio di questo partito e sulle prossime sfide che ci aspettano". Bonaccini ribadisce un prossimo confronto per il bene comune: "Ho voluto ribadire ad Elly quello che ho sempre detto cioè che se fosse toccato a lei avrei fatto in modo da dare una mano. Le forme e i modi li vedremo, nei prossimi giorni valuteremo insieme" ha detto. "Penso che le magliette che abbiamo indossato ognuno di noi e i tifosi al congresso vadano tolte. Adesso c'è una sola maglietta che indossiamo che è quella del Pd". E alla manifestazione sulla scuola domani a Firenze, conclude Bonaccini, ci sarà Schlein a rappresentare tutto il partito.