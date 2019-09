Questa sera Non è L’Arena su La7 - in onda dalle in diretta dalle 20.30 - torna a parlare di Sicilia. Il programma di Massimo Giletti ha provato a intervistare Gianfranco Miccicché, il Presidente dell'Ars, senza riuscirci. Ecco la sua versione.

"Una giornalista de La7 mi ha chiamato chiedendomi una intervista, io con molto garbo e gentilezza le ho detto che non avevo intenzione di fare interviste specialmente con questi de La7, Giletti&company". Così ha detto all'Ansa, "Bene, ho lavorato fino alle 21, sono tornato a casa, questi signori erano in agguato, nascosti".

"Questo è il giornalismo italiano di oggi. Siamo tutti molto contenti che esiste La7, felici. Ma una violenza simile non si era vista mai. Che il giornalismo potesse essere cosi violento è veramente un fatto incredibile, sono veramente mortificato per loro", ha concluso senza mezzi termini contro l'emittente di Urbano Cairo .