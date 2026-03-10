Affari tuoi, Martina Miliddi e il balletto sexy: clamoroso, sparisce tutto

Mistero sui social Rai: il 9 marzo l'account Instagram della tv pubblica condivide la foto di Martina Miliddi, la ballerina di Affari tuoi ed ex Amici di Maria De Filippi. La didascalia recita: "Attenzione. Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio".

Una battuta di spirito, riferita alla grande sensualità di Martina, che nel quiz show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino qualche settimana fa era entrata per sostituire Herbert Ballerina, momentaneamente fuori dai giochi. Come fa notare l'altro account Instagram di Macchetivu, "dopo qualche ora, però, il contenuto sparisce dai profili social della Rai. Cancellato. Forse qualcuno si è accorto che la battuta non era proprio brillante", considerando che il giorno prima era l'8 marzo, la festa della Donna.

Sui social ne nasce una polemica piuttosto velenosa, a partire dal ruolo della ballerina ("Parliamo di emancipazione e parità di genere mentre in tv tornano le veline degli anni Novanta e 2000") per finire con gli stereotipi dell'8 marzo: "Fuori luogo", "Proprio non ce la fate a fare un programma senza esibire corpi femminili. Delusione", "Ragazze svestite per fare audience, poi si riempiono la bocca con la parità".

Il sito de Il Domani, riportando i commenti più cattivi, sotto sotto gongola cercando di spostare il tiro sulla onnipresente, fantomatica TeleMeloni: "Il punto non è la bellezza/bravura della ballerina. Il punto è che noi paghiamo il canone per questa televisione di stato che ci sommerge di moralismo e poi posta i glutei della ragazza in primo piano in orario protetto".

