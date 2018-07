Carta straccia. Da ieri pomeriggio questo è il valore dei buoni pasto "Qui! Ticket" che stanno nel portafoglio di dipendenti pubblici, forze dell' ordine comprese, dopo la decisione della Consip (la centrale acquisti del Tesoro) di procedere alla risoluzione della convenzione che lega cinque Regioni - Piemonte, Liguria, Valle d' Aosta, Lombardia e Lazio - alla società genovese Qui! Group "per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali". A febbraio 2016, l' unica italiana delle sette sorelle dei buoni pasto che si dividono un mercato da circa 3 miliardi di euro si è aggiudicata per 388 milioni di euro i due lotti principali (su 7) del bando Consip da un miliardo di euro per la fornitura dei ticket nelle 5 Regioni con un' offerta inferiore del quasi 20%.