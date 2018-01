Un altro colpo del Cav, che "mette le mani" su un candidato di prestigio in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Si tratta dell'ex segretario della Cisl e oggi affermato broker assicurativo, Raffaele Bonanni torna in politica. Con Forza Italia. Nel suo Abruzzo. "La foto dell'investitura lo immortala, il 20 dicembre scorso" racconta il Fatto Quotidiano, "al tavolo della presidenza della cena di gala di Forza Italia, accanto al coordinatore regionale del partito.

Il timbro finale lo metterà il Cavaliere di Arcore. "La voglia è tanta, la riconoscenza pure". Bonanni "è stato il baffo d'oro Cisl, il sindacalista manager, l'amministratore delegato delle trattative e del negoziato" prosegue Il Fatto, "e infatti nel 2014 aveva salutato l'alto impiego, ricoperto tra un agio retributivo all'altezza del compito, con la più strabiliante delle buste paga: 336mila euro l'anno". Di fatto, un caso tra i pochi che si contano e quindi da registrare, l'ex leader della Cisl - grazie all'anagrafe e anche a un po' al suo ottimo fiuto - è riuscito a dribblare quasi del tutto la riforma Dini che instaurava il regime contributivo che la legge Fornero.

La notizia è il possibile ritorno di Bonanni in Parlamento. "Se accadrà" prosegue l'articolo del Fatto, "vestirà i panni di Forza Italia, e pure questa è una novità. Resterà come sempre al centro del centro della politica, come ci ha abituato negli anni e se potrà, Berlusconi permettendo, porterà al centrodestra quel refolo di aria nuova, quel pizzico di sapienza in più e anche di competenza che non guasta". Infatti Bonanni è anche docente di Diritto del lavoro all'Università Mercatorum.