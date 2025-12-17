Jannik Sinner, clamorosa gaffe a Caduta Libera: come lo chiama il concorrente

Una gaffe che non passa inosservata. Accade a Caduta Libera, durante la puntata in onda martedì 16 dicembre su Canale 5. Qui un concorrente si è trovato in estrema difficoltà nel rispondere a una domanda che riguardava il numero due del mondo e quattro volte vincitore Slam Jannik Sinner. "Il primo tennista italiano a trionfare a Wimbledon" è stata la domanda rivolta al concorrente. Quest'ultimo però non è riuscito a dare la risposta esatta. Eppure ha provato a "spararla" con nomi esilaranti come "Johnny Federer" o "Gianni Sinner" che nel giro di brevissimo tempo sono diventati virali.

"Questo concorrente è stato in ibernazione gli ultimi 10 anni ed è stato scongelato il giorno prima per partecipare a Caduta Libera, sennò non si spiega", ha scritto qualcuno sui social. E ancora: "Imbarazzante ma dove vive questo su Marte?". C'è poi anche chi ha ironizzato: "Considerata la stima che Max Giusti ha per Sinner avrà appeso il concorrente per il collo appena spente le telecamere".

D'altronde non si può non conoscere Sinner. Anche per chi non è appassionato o esperto di tennis, il suo nome non è di certo nuovo. Complici anche le tante pubblicità in tv che hanno proprio il volto di Jannik Sinner.