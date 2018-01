Il Movimento 5 Stelle pesca in Sudafrica. Il candidato a sorpresa di Luigi Di Maio si chiama Lorenzo Fioramonti, nome che agli italiani non addetti ai lavori suonerà come sconosciuto. Eppure, nel campo dell'economia "alternativa" è un'autorità.





Il professor Fioramonti, 40 anni, è un economista che ha lasciato giovanissimo Roma e ora insegna Economia e politica all'Università di Pretoria, dall'altra parte del mondo. La sua battaglia è quella del Movimento, a favore della "decrescita felice" e soprattutto contro la "dittatura del Pil". Ci ha scritto anche un libro, Presi per il Pil. Tutta la verità sul più potente numero del mondo per spiegare perché il Prodotto interno lordo, unendo elementi economici così eterogenei, non riesca a calcolare la vera ricchezza di un Paese ma piuttosto venga utilizzato come "strumento di dominio" dai potentati finanziari mondiali, una vera e propria arma di "distrazione di massa" tanto cara ai complottisti di ogni colore e tendenza politica.