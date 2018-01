Ancora lei, ancora Emma Bonino che spara ad alzo zero contro la Lega e i suoi leader. Nel mirino ci sono ancora Attilio Fontana per la frase sulla razza bianca e, di conseguenza, anche Matteo Salvini, che ha strenuamente difeso il candidato del Carroccio in Lombardia. Ma la Bonino non molla: "Chi parla di razza è razzista - tuona a L'Aria che tira su La7 -. L'immigrazione è connaturata", conclude. Insomma, nella Lega tutti razzistie e l'immigrazione è inevitabile: ecco servita la visione della leader della lista +Europa.