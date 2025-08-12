Sinner travolge Diallo, poi l'urlo: "Prenotate un campo!"

Jannik Sinner a Cincinnati batte al terzo turno Gabriel Diallo: 6-2 7-6 in un'ora e 52 minuti di gioco e passa agli ottavi, dove affronterà' il vincente del match tra Adrian Mannarino e Tommy Paul. Dopo un esordio agevole, Sinner trova in Diallo un avversario più ostico: coetaneo, alto 203 cm, con un buon servizio e agilità. Il primo set è dominato dall’italiano, che recupera un break iniziale e chiude vincendo tre game consecutivi in risposta, sfruttando le 11 palle break create. Diallo, costretto a forzare, incappa in doppi falli.

Nel secondo set l’equilibrio cresce: Diallo migliora in battuta, varia con efficacia e usa il serve and volley, concedendo una sola palla break. Il tie break è combattuto: sul 4-2 per Sinner, un doppio fallo di Diallo pareggia i conti. Il canadese arriva a set point (6-5), ma Sinner risponde con una splendida giocata sulla riga, chiudendo 8-6. La vittoria, la 23ª consecutiva sul cemento (record eguagliato da leggende come Federer e Nadal), è un test superato, ma Sinner, insoddisfatto, chiede subito di allenarsi: "Prenotate un campo!", urla al suo staff. Lorenzo Sonego, invece, cede a Taylor Fritz (7-6, 7-5).