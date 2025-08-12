Psicosi-botulino: il figlio di Bocelli in ospedale, come sta

Amos Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea Bocelli, ha vissuto momenti di apprensione dopo aver accusato un malessere improvviso in Sardegna, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Come riportato da La Nuova Sardegna, il giovane è stato accompagnato dal padre al pronto soccorso di Olbia dopo aver consumato un panino in un chiosco di Porto Cervo. I sintomi, tra cui forti dolori addominali e nausea, hanno fatto temere un’intossicazione alimentare, alimentando il timore di un caso di botulismo, una psicosi che sta preoccupando molti in questi giorni.Arrivato in ospedale, frequentato d’estate da numerosi vip in vacanza, Amos è stato immediatamente visitato e tenuto in osservazione per diverse ore.

Andrea Bocelli, visibilmente preoccupato, è rimasto in sala d’attesa per tutto il tempo, in attesa di notizie sul figlio. Fortunatamente, gli esami hanno escluso complicazioni gravi: per Amos si è trattato solo di uno spavento, senza alcun collegamento con i casi di intossicazione alimentare che stanno dominando le cronache. Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, padre e figlio sono tornati a casa. L’episodio, pur non avendo avuto conseguenze serie, ha evidenziato la crescente preoccupazione per la sicurezza alimentare, soprattutto in un periodo in cui casi simili stanno generando allarme.