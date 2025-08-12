Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Capezzone: "Catastrofe": ecco chi sono i gufi del vertice Trump-Putin

martedì 12 agosto 2025
Capezzone: "Catastrofe": ecco chi sono i gufi del vertice Trump-Putin

1' di lettura

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Al centro delle cronache c'è l'uccisione di un terrorista di Hamas che si fingeva giornalista ma anche il vertice in programma per Ferragosto tra Trump e Putin in Alaska. E proprio sul faccia a faccia tra i due leader ecco che il direttore editoriale di Libero fa una riflessione: "Vi dico chi parla di una catastrofe in arrivo". Gufi smascherati. Qui di seguito la clip completa. 

Occhio al caffè Capezzone: "Che fa padre Spadaro? E Fedez? Che dice Ainis?": ecco tutte le risposte

A 4 di Sera 4 di Sera, Capezzone annienta la sinistra: "Perché è poco credibile"

Occhio al caffè Daniele Capezzone, la rasoiata: "Toh, rispunta Pif per dirci che è tutto un disastro..."

tagdaniele capezzone

Occhio al caffè Capezzone: "Che fa padre Spadaro? E Fedez? Che dice Ainis?": ecco tutte le risposte

A 4 di Sera 4 di Sera, Capezzone annienta la sinistra: "Perché è poco credibile"

Occhio al caffè Daniele Capezzone, la rasoiata: "Toh, rispunta Pif per dirci che è tutto un disastro..."

ti potrebbero interessare

494x237

Capezzone: "Che fa padre Spadaro? E Fedez? Che dice Ainis?": ecco tutte le risposte

1877x986

4 di Sera, Capezzone annienta la sinistra: "Perché è poco credibile"

507x289

Daniele Capezzone, la rasoiata: "Toh, rispunta Pif per dirci che è tutto un disastro..."

493x299

Daniele Capezzone: "Meloni in Grecia, da cosa si travestono gli inviati di Repubblica?"