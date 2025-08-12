Capezzone: "Catastrofe": ecco chi sono i gufi del vertice Trump-Putin

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Al centro delle cronache c'è l'uccisione di un terrorista di Hamas che si fingeva giornalista ma anche il vertice in programma per Ferragosto tra Trump e Putin in Alaska. E proprio sul faccia a faccia tra i due leader ecco che il direttore editoriale di Libero fa una riflessione: "Vi dico chi parla di una catastrofe in arrivo". Gufi smascherati. Qui di seguito la clip completa.