Alessandro Di Battista nella tana del lupo: domenica sarà ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, a Mediaset, casa di quel Silvio Berlusconi che indica i grillini come principale pericolo per l'Italia. Un colpaccio, per la D'Urso. Mentre Dibba deve spiegare ai suoi militanti come mai sceglie il salottino del Biscione. E per farlo utilizza i soliti toni incendiari. Nel corso di un evento a sostegno della candidatura di Roberta Lombardi in Lazio, Di Battista ha affermato: "Prima non andavamo in televisione perché dovevamo studiare, ora l'abbiamo fatto e siamo dovunque. Domenica andrò da Barbara D'urso, ci devo andare perché pensano che siamo trogloditi con la clava". Insomma, stando alle sue parole Dibba si immola, va dalla D'Urso soltanto perché in quello studio verrebbero visti alla stregua di trogloditi. Una spiegazione che strappa più di una risata.