11.500 firme ai cardinali pre-2013 sulla sede impedita di Benedetto XVI

Oggi, 8 novembre 2023, è la ricorrenza di S. Maria della Vittoria. In questo stesso giorno del 1618 fu combattuta e vinta dalla Lega cattolica la decisiva Battaglia della Montagna bianca, che segnò la prima importante sconfitta protestante nella guerra dei trent’anni.

Una data scelta non casualmente per inviare presso la Segreteria di Stato vaticana la prima tranche di 11.500 firme della petizione: “Riconoscimento della Sede totalmente impedita di papa Benedetto XVI e convocazione del conclave”. I destinatari sono i soli cardinali autentici, pre-2013, che ricevettero la berretta dai veri papi Benedetto XVI e Giovanni Paolo II.

Il documento è frutto dell’inchiesta triennale "Codice Ratzinger", condotta soprattutto su questa pagina, che ha ricostruito come papa Benedetto non abbia mai abdicato, ma si sia piuttosto “offerto liberamente” alla propria detronizzazione, facendosi porre dalla convocazione di un conclave illegittimo in “sede totalmente impedita” (can. 412 e 335).

Promotori dell’iniziativa, oltre allo scrivente, l’associazione presieduta da avvocati “Arbitrium – Pronto soccorso giuridico per la tutela dei diritti fondamentali” e il giudice antimafia Angelo Giorgianni, segretario generale dell’Organizzazione Mondiale per la Vita, diffusa a livello internazionale, già sottosegretario alla Giustizia (con delega agli Affari di Culto).

La petizione, tuttavia, non si chiude, rimane attiva e continuerà a raccogliere firme (e a inviarle periodicamente, a scaglioni, in Vaticano) fin quando i sigg.ri Cardinali interpellati non interverranno.

Più che di una petizione, si tratta di una notifica-esposto, come specifica l’avv. Roberto Antonacci: “L’art. 3 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis (1996) spiega, sotto il profilo giuridico, perché la petizione è rivolta ai Cardinali:

«Inoltre stabilisco che il Collegio Cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, ed ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte o la valida rinuncia del Pontefice. Sia cura di tutti i Cardinali tutelare questi diritti».

Costoro hanno il dovere (ultimo comma) di tutelare i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, in generale ma, in particolare, visto il capitolo in cui la norma è inserita (“Poteri del collegio dei cardinali durante la vacanza della sede apostolica), con riferimento al periodo temporale di vacanza della Sede. Poiché, infatti, attualmente la Sede è vacante, poiché i soggetti tenuti a tutelare i diritti di quest'ultima tacciono, la petizione ha natura di "esposto" avente lo scopo di ottenere la legale scienza - in capo a questi soggetti istituzionalmente deputati - riguardo alla questione. I cardinali non potranno asserire di non avere avuto conoscenza di tale circostanza.

Osservo, inoltre, che mentre il primo comma del punto 3 afferisce al Collegio Cardinalizio, imponendo a quest'organo collegiale il divieto assoluto di disporre in alcun modo dei diritti della Sede Apostolica, l'ultimo comma, quello che invece impone il dovere di tutelari detti diritti, afferisce ai singoli Cardinali, non al Collegio. La norma quindi impone (si tratta di un obbligo giuridico, non morale, o di altro tipo) a ogni singolo Cardinale questo compito di tutela. L'eventuale omissione di questo obbligo avrà conseguenze giuridiche. L'ultimo comma, inoltre, offre copertura giuridica all'azione anche di un solo cardinale: non è richiesto l'intervento dell'intero Collegio.

La petizione serve quindi a sollecitare, giuridicamente, lo svolgimento di doveri costituzionali che i Cardinali hanno ope legis. Essi avrebbero, in realtà, il dovere di agire d'ufficio. Ma di fronte a un’apparente inerzia, i fedeli sono costretti a porre i medesimi di fronte alle loro responsabilità.

Aggiungo solo che il punto 3 UDG è utile anche per neutralizzare quelle tesi che parlano di “Accettazione pacifica universale”, da parte di cardinali e Vescovi, di un Papa non validamente eletto. Se un Papa è invalidamente eletto, la Sede è vacante anzi occupata. I cardinali quindi non hanno nessun potere se non quello di tutelare i diritti della Sede facendo valere la nullità dell'elezione”.

Di seguito il testo della petizione, che troverete QUI e, in fondo, i nominativi dei cardinali cui è stata indirizzata.

Agli Em.mi Sigg.ri Cardinali di nomina pre-2013 - Segreteria di Stato - Città del Vaticano *

Eminenze reverendissime,

con le sue presunte "dimissioni" dell’11 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI non ha mai abdicato, come dimostrato dalla triennale inchiesta "Codice Ratzinger" (Cfr. sito multilingua www.codiceratzinger.eu ) suffragata da latinisti, storici della Chiesa, magistrati, canonisti, giuristi, filosofi di chiara fama. Papa Benedetto, costretto a togliersi di mezzo da pressioni internazionali e da una fronda interna alla Chiesa, (la cosiddetta “Mafia di San Gallo”), seguendo le orme di Colui di cui era Vicario, si è "offerto liberamente” alla sua detronizzazione, lasciandosi porre in "Sede totalmente impedita" (can. 412 e 335) dalla convocazione di un conclave illegittimo. Tale situazione canonica lo ha protetto, facendolo rimanere l'unico vero papa fino alla morte e, al contempo, ha reso antipapa Jorge Mario Bergoglio fin dall’inizio. Infatti, nessun papa può essere legalmente eletto mentre il precedente non è regolarmente abdicatario, ma impedito. La costituzione apostolica Universi Dominici Gregis sancisce (art. 76 e 77) che se la vacanza della Sede per rinuncia del Pontefice non è avvenuta a norma del can. 332.2 (che richiede la rinuncia al munus petrino), l'elezione è nulla e invalida e l'eletto non ha alcun diritto. Papa Benedetto, nella sua Declaratio, non ha mai rinunciato al munus petrino, ma ha solo “profetizzato” una sua prossima rinuncia al ministerium (mai ratificata, del resto): tale situazione si può verificare, appunto, solo per sede impedita. La linea successoria petrina è quindi interrotta, la Chiesa si trova (per la prima volta nella storia) in stato di sede vacante non dichiarata. Il mondo è senza papa dal 31 dicembre scorso e, per la prima volta in 2000 anni, non si è compreso che l'ultimo Pontefice è morto. L'antipapa Francesco, privo del munus petrino e quindi – in ottica di fede – dell’assistenza dello Spirito Santo, sta visibilmente provvedendo a rovesciare la fede cattolica fin dalle sue radici. Questa situazione, oltre ad essere una tragedia per i credenti e a porre le basi per una successione antipapale (se nel prossimo conclave dovessero prendere parte non-cardinali di nomina bergogliana), comporta gravi rischi per il mondo intero, e in special modo per l’Italia. Pertanto chiediamo agli Em.mi Sigg.ri Cardinali - esclusivamente di nomina pre-2013 – che già, de facto, col conclave invalido, tutelarono il Santo Padre Benedetto conservandolo legittimo papa, di intervenire per tutelare doverosamente i diritti della Sede Apostolica, (come da art. 3 U.D.G.), RICONOSCENDO LA SEDE IMPEDITA di papa Benedetto XVI, dichiarando la MORTE DEL PAPA avvenuta il 31 dicembre 2022 e procedendo all'immediata CONVOCAZIONE DEL CONCLAVE per l'elezione di un nuovo Pontefice legittimo.

APPROFONDIMENTI: “Dies Irae”: in questo breve documentario si illustra come papa Benedetto si è fatto porre in “sede totalmente impedita” per poter rimanere il vero papa e scismare così, fin dall’inizio, qualsiasi usurpatore. https://www.youtube.com/watch?v=oxaW6Yd5oDM&t=243s

“Intelligenti pauca”: nel secondo documentario, si mostra come papa Benedetto, nell’arco di nove anni di impedimento, abbia fatto comprendere la situazione canonica con una serie di inequivocabili messaggi. https://www.youtube.com/watch?v=_4qEahnOJLU

“Redde rationem”: nel terzo documentario si espone come la Universi Dominici Gregis fosse stata predisposta esattamente per uscire dalla presente situazione. https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=c0xybSjRI_A

“Lettera ai cattoconservatori”: Nel seguente articolo si illustra come, grazie alla lingua latina, papa Benedetto abbia potuto applicare il suo sistema antiusurpazione e come abbia detto sempre la verità. https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/34999968/ai-cattoconservatori-come-il-latino-di-papa-ratzinger-ha-sistemato-bergoglio.html

“Benedetto XVI e i “1000 anni”: risolto l'enigma finale sulle dimissioni di Ratzinger”: uno dei più significativi messaggi con cui papa Benedetto ha spiegato come non avesse mai abdicato, riferendosi al papa medievale Benedetto VIII. https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/34652850/benedetto-xvi-mille-anni-enigma-finale-dimissioni-ratzinger.html

