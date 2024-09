Colombo si ispira a Portofino per le sue borse gioiello color acquamarina

Fashion week

Colombo si lascia ispirare da Portofino per la prossima primavera-estate. Il suggestivo borgo di mare fa da cornice ideale per una collezione di borse di lusso dalla eleganza sofisticata (borse gioiello). La storica maison rivisita questa iconica meta della dolce vita partendo dall’esclusivo design delle nuove proposte. Ogni modello riprende e reinterpreta con attitude contemporanea le geometrie architettoniche delle facciate delle storiche abitazioni che si affacciano sulla celebre piazzetta. Coerente con questa ispirazione la scelta dei colori che richiamano sia le tonalità caratteristiche degli edifici del borgo che i toni accesi dei fiori e quelli profondi del mare: e dunque si va dall’arancio al bouganville, dal tiffany al blu, dal bianco al giallo. Tutto è espressione della massima qualità sia nella scelta dei pellami più pregiati che delle finiture: dai dettagli cuciti a mano ai ricami studiati con particolari lavorazioni, fino alle chiusure delle borse, laccate in tinta. Tutte le borse in coccodrillo lucido vengono trattate con un particolare procedimento manuale di sfregatura con la pietra agata che conferisce una luminosità unica al pellame. Insomma Colombo con questa collezione celebra la bellezza mediterranea rinnovando ancora una volta la propria storia di eccellenza artigianale. Una visione di stile senza tempo che dal 1937 incanta il mondo.